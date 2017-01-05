自由還是自冉？ 《賴和全集》主編林瑞明教授如是說

（圖／取自林瑞明教授臉書）

總統府2017丁酉年春聯「自自冉冉 歡喜新春」，引發爭議，總統府稱此句引自台灣文學家賴和的詩句，版本為2000年出版的《賴和全集》。而《賴和全集》主編林瑞明今（5）日在臉書貼了一段短文曰：

「台灣俳句：馮馬

馮馬皆是姓

京涼涼京水流動

馬涼當馮京」

林瑞明，1950年生，筆名林梵，《賴和全集》主編，國立成功大學歷史學系名譽教授，國家台灣文學館開館後的首位館長。

國立東華大學華文文學系教授須文蔚也在臉書回應此事：

「瑞明老師真幽默 俳句神回覆

早起看到詩人林梵（林瑞明）的台灣俳句：馮馬

馮馬皆是姓

京涼涼京水移動

馬涼當馮京

覺得此ㄧ幽默回應，很神！典出「錯把馮京當馬涼」這句慣用語。…後人引此事來形容人昏昧不細察而大擺烏龍的情況。

台灣文學真有力，一切盡在俳句中⋯⋯」

國立東華大學華文文學系教授楊翠認「冉」是《賴和全集》打字錯誤造成，楊翠4日臉書說：

「…我了解，那是《賴和全集》(2000年)打字錯誤造成。《賴和全集》的總編輯與校訂是林瑞明老師，是我的碩論指導老師，他以一生精力，默默從事台灣文學研究，單單賴和研究，就耗去他20年，他是在台灣文學研究的路途中病倒的。整理、編輯賴和手稿時，他的身體還在病中，《賴和全集》中，「冉」沒被校訂出來，也不是什麼大事，誰出版的書中，真的沒有一個、兩個錯字？…台灣社會就是這樣，他努力了一輩子，沒人聞問，被找出一個小錯誤，就可能全數抹消。

想到一些可能從未研究過賴和的人，2017年突然成了賴和的代言人，還有作家和教授，雲淡風輕地指責，就是因為《賴和全集》的編輯「一開始就搞錯」，隨隨便便就把別人打成權力的附從者、不認真的編輯者，抹消一切…。」

對於國教院打算編入典故，楊翠在臉書也表示：

「忙著準備晚上的讀書會，休息的間隙，看了國教院的新聞，什麼考慮編入典故，天啊，拜託別再出來亂了，這樣做只有更加陷你們的高層於不義，演成真正的荒謬劇…。」

(集團連線報導)

（取自楊翠臉書）

（取自楊翠臉書）