中市空汙 紫色紅色輪流來

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台中市今日一整天天空都霧茫茫的，一早即有多個測站出現紫色訊號，等到傍晚仍然是對所有人都不健康的紅色訊號。（黃國峰攝）

下午從七期高樓往南屯方向望去，更是霧茫茫。（黃國峰攝）

台中市今日一整天天空都霧茫茫的，一早即有多個測站出現紫色訊號，等到傍晚仍然是對所有人都不健康的紅色訊號。中市環保局表示，除已通知台電火力發電廠進行降載程序外也加強稽查不當空氣污染排放。

環保局指出清晨及晚上空氣品質會更糟，因為氣溫低、擴散層也低，呼籲民眾避免戶外劇烈運動，外出請帶口罩，尤以患有呼吸道疾病及老人、兒童等要更加注意。

(中時)