中共黨媒46年前批美霧霾不顧人民死活

大陸微信朋友圈最近瘋傳一篇文章，內容為中共黨媒人民日報46年前批評美國「不顧人民死活，盲目擴大生產」造成煙霧瀰漫。大陸網民批評「有嘴說別人，沒嘴說自己。不要臉是有歷史的。」

這篇文章提到，人民日報1971年1月26日在報導中寫到，「美國壟斷資本集團不顧人民死活，盲目擴大生產，瘋狂追求超額利潤的結果，正在美國各大工業城市及其附近地區造成煙霧瀰漫、垃圾成山、污水遍地的嚴重環境污染現象」，「由於空氣污染，危害健康，居民死亡率正在不斷上升。」

人民日報並於同年3月引述大陸官媒新華社報導，表示「美國壟斷資本為了瘋狂追逐利潤，不顧人民死活，讓大量工業廢水流入河道湖泊，工廠煙塵隨風亂飛，有毒氣體到處擴散，造成極為嚴重的空氣和河流的污染，大大危害人民的身體健康，嚴重破壞自然資源。這是美帝國主義日益嚴重的社會危機的一個方面。」

但時隔46年，最近中國大陸霧霾嚴重。大陸網民將這些內容統整並截圖上傳微信朋友圈，也引發討論。更有大陸網民對此批評，「有嘴說別人，沒嘴說自己。不要臉是有歷史的。」1060105

(中央社)