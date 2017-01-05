陸客減少 嚴長壽建議開放香港台東直飛
政黨輪替後，政治因素導致陸客來台人數下降，公益平台文化基金會董事長嚴長壽認為這是危機也是轉機，建議政府可開放香港、台東直飛，認為台灣應「看到自己優點、重新包裝」。
嚴長壽今天舉行「在世界地圖上找到自己」新書發表會，他表示，當看到世界變化，但台灣卻走向僵化且看不到未來的迷霧當中，「台灣最大問題，我們困頓在政治糾葛中，都在追究過去的事情，但沒有往前看的目標」。
嚴長壽先是從教育體系談起，認為技職學校老師為了要升等，原本可以教技術的老師，最後可能變成三流的學術化教授，大學最後變成討好學生而不是做學問的地方。
提及兩岸問題，嚴長壽認為政府觀念的改變很重要，尤其當現在政府提南進政策，早在20年前就有，「但根本不應該說，一旦說南進，就是和大陸說我不和你做朋友」。
陸客也因政黨輪替關係，來台人數逐漸減少，嚴長壽倒是建議政府應該開放香港、台東直飛，讓香港人可短時間內到台東旅遊，甚至在台東租辦公室，一邊工作一邊旅遊，也能吸引一些住在香港的歐美人士來台，他認為台灣應「看到自己優點、重新包裝」。1060105
(中央社)
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