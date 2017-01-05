學測試場分配表 6日公布

我要評比

106學年度學科能力測驗即將於月底登場，大考中心預計於明天（6日）公布試場分配表，考生屆時就會知道要在哪裡考試。

大考中心指出，今年學測共有12萬8760人報考，全國共有33個考區、87個分區、3157個試場。各試場分配表將於本月6日公布於大考中心網站，並提供網路及電話語音查詢。

大考中心提醒，今年和往年最大差異，在於台中分區有5所學校，於今年1月起改隸台中市而更名，試場名稱也跟著改，包括文華高中、台中二中、台中一中、清水高中、台中女中，原本都是前面都是「國立」，今年開始改為「市立」。

大考中心指出，各考場將於19日下午2時至4時，開放考生察看試場座位，相關資訊可參考大考中心網站。1060105

(中央社)