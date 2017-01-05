獎勵鮭魚回流 苗縣長：好政策會延續

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苗栗縣府「鮭魚回流計畫」祭出高額獎助學金，激勵優秀國中畢業生在地升學，今年有42人獲獎，儘管縣庫困窘，縣長徐耀昌今天表示「好的政策會延續」，盼提升縣內教育水平。

苗栗縣實施「鮭魚回流─苗栗縣優秀國中畢業生就讀縣內高中高職激勵方案」，105學年度共42人達獎勵標準，較104學年度37人再創新高，發出獎金達314萬元，今天在縣府舉行頒獎典禮。

縣長徐耀昌頒獎時肯定獲獎學生平時在學業及運動場上努力認真，才能獲得好成績，也期勉再接再勵，將來考取理想大學院校，希望藉此落實12年國教就近入學，推動高中高職社區化，有助降低教育成本，減輕家長負擔並提升學習效能。

縣府教育處指出，激勵方案獎學金分為兩類，國中應屆畢業9年級生在教育會考成績5A以上且寫作5級分以上，可獲3萬6千元；5A5+以上且寫作5級分以上，獎學金8萬元。

另外，曾於國中3年期間，代表苗栗縣參加全國中等學校運動會或教育部舉辦之全國甲組聯賽，獲前3名者(含個人及團體)，頒發獎學金8萬元。

今年獲獎者中，國中會考成績優異31人、運動成績績優11人，分別在苗栗高中、建臺中學、竹南高中、苗栗高商及縣立苑裡高中、興華高中就讀。

去年國中會考，苗栗縣有3人以5A10+、作文6級分，共同榮登苗栗縣榜首，其中僅文林國中畢業的李俊毅，選擇留鄉就讀苗栗高中。他指出，未來目標希望能考上醫學系，就近升學有助節省舟車往返的時間和體力，更能專心求學圓夢。

建臺中學校長蔡文堂感謝縣府大力推展教育，協助營造高中職優質學習環境，卻擔憂此激勵方案受財政困窘影響而中斷；縣長徐耀昌則表示「好的政策仍會延續下去」，希望苗栗縣教育水平不斷向上攀升。1060105

(中央社)