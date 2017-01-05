台中毒品查緝中心揭牌 跨單位資源整合

台中市警察局毒品查緝中心今天舉行揭牌儀式，市長林佳龍表示，透過跨單位資源整合，能更有效提升台中市查緝及防制毒品犯罪的能量。

包括林佳龍、台中市警察局副局長邱銘光、台中市衛生局長徐永年、台中地檢署襄閱主任檢察官郭景東等相關治安單位首長都到場參加，現場也展示近期查獲的毒品證物、科技偵防犯罪器材，並由海關緝毒犬培訓中心進行緝毒犬執勤演練，展現反毒決心。

林佳龍表示，市府持續以打擊毒品及詐欺犯罪為首要治安任務，在6都中治安表現良好。其中，在打擊毒品上，過去兩年都獲內政部警政署表揚肯定。

林佳龍指出，毒品查緝中心成立，包括檢、警、憲、調、關務、海巡等相關單位攜手合作，整合資源、溝通協調，將更有效防制毒品進入台中，並強化打擊毒品犯罪的能量，也降低因毒品所衍生的強盜、搶奪、竊盜等犯罪行為，將持續以治安績效，讓市民感受到台中治安環境的改善。

邱銘光表示，毒品查緝中心的運作，將透過刑警大隊及少年隊共同成立的「情資整合分析組」，利用科技偵防，進行毒品犯罪分析及掃毒勤務執行規劃；緝毒專責隊、各分局緝毒專責小組及少年隊共同成立的「毒品專責查緝組」執行打擊毒品案件勤務；另外，由保安大隊組成的「機動查緝支援組」針對易發生毒品犯罪場所加強查緝、臨檢，構成綿密的巡查攔檢網絡。透過全面整合情資及打擊毒品犯罪能量，將更有效查緝及打擊毒品犯罪。1060105

(中央社)