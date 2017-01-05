方正光接任觀光局澎管處長

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觀光局澎湖國家風景區管理處長，今天由東北角國家風景區管理處長方正光接任，至於原處長廖源隆再回任馬祖國家風景區管理處長。

交通部觀光局今天舉行各管理處新卸任處長交接典禮，澎管處長廖源隆因原處長王忠銘轉任連江縣副縣長一職，再回任馬祖國家風景區管理處長，在澎湖服務正好滿1年。

澎湖國家風景區管理處長則由東北角國家風景區管理處長方正光接任，今天上午在觀光局佈達後，中午即抵澎履新。1060105

(中央社)