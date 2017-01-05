屏東長治鄉長涉貪 被提起公訴

屏東長治鄉長許玉秀與配偶劉富榮及公所清潔隊員傅中，涉嫌在長治鄉的公共工程中，官商勾結收取賄款，今天被屏東地檢署依貪污治罪條例收賄罪嫌提起公訴。

另外，黃姓包商被依貪污治罪條例交付賄絡罪嫌提起公訴；「顧標集團」5名成員被以非法方法妨害投標罪嫌提起公訴。

屏檢表示，民國104、105年間，許玉秀授權劉富榮和傅中至行政室辦理招標業務，讓黃姓土木包商以逼近底價98％以上的標比率標得長治鄉道路工程標案共15案，總得標金額新台幣797萬8000元，許玉秀等人再以各工程標案金額10％至12％的價格，多次向黃姓包商收取賄款共計86萬5000元。

屏檢表示，許玉秀等3人並在截止投標時間，由「顧標集團」在長治鄉公所附近聚集，以2人1組或3人1組方式，攔阻其他非內定圍標廠商競標，讓有意投標的廠商見狀放棄投標。1060105

(中央社)