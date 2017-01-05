台南五瘟宮虎爺遭竊 被人用包裹寄回
台南市五瘟宮內供奉的神明座騎虎爺神尊，2日中午左右遭人偷走，警方接獲廟方報案後循線偵辦；但廟方今天收到一個裝有虎爺神尊的包裹，讓廟方和信眾都鬆了口氣。
五瘟宮以每年的端午立蛋、飲午時水驅邪等活動著名，但廟內奉祀的主神明座騎虎爺神尊，卻在2日遭人偷走；工作人員直到當天晚上要關廟門時，才發現虎爺被偷，趕緊報警。管委會和信眾得知有40、50年歷史的虎爺被偷後，都相當不安。
廟方在今天上午收到一個包裹，上面的寄送物品寫著是「虎爺」，但沒有署名或其他說明。廟方打開包裹後，確認是遭竊的虎爺神尊；警方接獲廟方通報後，也派人把虎爺帶回警局採證。
廟方指出，虎爺回家的消息傳出後，1名劉姓女信徒不捨虎爺流浪3天，怕虎爺餓了，趕緊買牲禮前來貢拜。管委會全體委員感謝警方的用心偵辦、及各界協尋虎爺，讓虎爺順利回到五瘟宮。
警方指出，廟方今天雖表示不願再追究此事，但竊盜罪屬於公訴罪，各項偵辦中的動作不會停止。1060105
(中央社)
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