連偷3鄉鎮 熊大安全帽露餡被逮
苗栗縣通霄鎮20歲李姓啃老族，平日遊手好閒，缺錢就回家偷阿嬤的錢包、家當，最近再等兵單卻不得閒，一舉在苗栗市、通霄鎮、西湖鄉等地犯下7起機車、住宅竊盜案，連神明腳下的虎爺也不放過，不過因戴的「熊大」安全帽太顯眼，通霄警方鍥而不捨的追緝下，順利落網，今訊後依竊盜罪移送法辦。
警方調查，李男去年11月間在苗栗市文聖里偷竊機車代步、做案，後因故障棄置苑裡鎮苑港里路旁，再到苗栗市高苗里再偷一部機車，並換前一輛車牌繼續「重操舊業」。
他也把歪腦筋動到寺廟，去年10、12月在通霄鎮城南里一處廟宇偷了捐獻箱內的香油錢，同月又躲在通霄新埔里廟裡偷香油錢，連信徒放置在神桌下供奉「虎爺」嘴巴裡的紅包1600元也敢拿，越偷越大膽日前到西湖鄉一處民宅行竊被監視器拍下身影。
通霄警分局高湖派出所長黃智湖調閱沿線路口監視器，鎖定李嫌的做案工具，並通報分局各單位注意，中和派出所所長羅錫欽昨日發現該贓車火速前往逮人，也在機車上發現做案所戴的「熊大」安全帽，帶回警所偵訊。
李男全部承認外，也供出另外在苗栗、竹南、大湖分局轄區內，以該部機車作案多起，警方正進一步擴大追查中。
(中時)
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