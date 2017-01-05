夏姿好青春 彩繪玻璃光影上身
台灣精品夏姿‧陳（SHIATZY CHEN）今舉辦2017春夏暨早春男女裝系列發表，設計總監王陳彩霞女士取其赴西班牙聖家堂一行悟出之靈感，以「裁雲」為題，將教堂建築及彩繪窗櫺光影幻化為服裝結構，配合特製數位印花與幾何圖騰，不經意點出20年代裝置藝術精神。
春夏系列新品大量使用透膚網布、烏干紗等材質，並引入運動服飾輪廓，結合品牌核心中式立領、立體珠花、刺繡等東方元素，穩重中帶有十足年輕氣息；配件上則與服裝取樣相同靈感，硬殼晚宴小包及類琺瑯材質首飾皆是亮點。
而品牌首度推出之早春系列則以「鏤窗」關鍵字，採用仿古代玉器「花下壓花」工法拼接多層蕾絲、網布，清晰呈現自窗內窺視園林中遠近景的春日風光。
(中時)
關鍵字：夏姿
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