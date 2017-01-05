彰化交通事故防制見效 死亡人數10年新低

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彰化縣交通事故防制見效，死亡人數創下10年新低，縣長魏明谷表示，有效降低的車禍，主要在封閉沒必要的道路缺口，易肇事路段廣設閃燈等積極作為。（吳敏菁攝）

彰化縣交通事故防制見效，死亡人數創下10年新低。（吳敏菁攝）

彰化縣交通事故防制見效，死亡人數創下10年新低，縣內易肇事路段廣設閃燈。（吳敏菁攝）

彰化縣警察局5日舉行彰化縣政府治安會報，會中進行「彰化縣政府推動交通事故零成長成效發表」。（吳敏菁攝）

彰化縣交通事故防制見效，死亡人數創下10年新低，縣長魏明谷表示，有效降低的車禍，主要封閉沒必要的道路缺口，易肇事路段廣設閃燈等，儘管死亡人數已經創新低的，但目標還要再下降，持續以交通事故零成長為政策。

彰化縣警察局5日舉行彰化縣政府治安會報，會中進行「彰化縣政府推動交通事故零成長成效發表」，魏明谷肯定警察同仁對交通事故防制的種種努力，達到死亡人數創10年新低的目標，為縣民營造安全交通環境，守護用路人生命安全。

魏明谷表示，在重大死亡車禍方面，2015年發生135件、死亡138人，較2014年死亡人數減少13人；2016年發生118件、死亡121人，再減少17人，創下自2007年以來新低紀錄，成效卓著。

交通隊分析，去年交通事故統計中，最為民眾反感的酒後駕車肇事為511件、死亡4人、受傷339人，較前年前酒後駕車肇事623件、死亡13人、受傷501人相較，酒駕肇事減少112件、死亡減少9人、受傷減少162人，酒後駕車交通事故案件降幅達18％。

前年交通事故死亡138人中，高齡者（65歲以上）人數最多，車種以機車為大宗，魏明谷指示警局針對高齡者、機車及酒後駕車作為本縣防制交通事故重點工作。

魏明谷表示，針對每起死亡車禍後，警察局即邀集相關單位前往事故現場會勘，了解肇事原因，針對交通工程、執法及教育宣導提出改善對策，函請路權主管機關改善，以提升道路行車安全。

警察局針對易肇事路段也發起民間、團體捐贈太陽能LED警示燈，廣設多達1300餘組，提醒夜間駕駛人行經易肇事路段注意行車安全。

另外，統計發現死亡車禍中自撞案件偏高，自撞電線桿比例最高，因此警察局調查縣內設置不當之電桿、電信桿及路燈桿等，提道安會報建議管理單位遷移或加貼反光貼紙，以維護道路行車安全。

彰化縣警察局表示，新的一年對於防制交通事故工作持續精進，現有固定式違規測速照相設置不定期檢討或增設，並搭配移動式違規測速照相，藉以速度管理政策，減少交通事故傷亡。

(中時)