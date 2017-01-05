63歲林美照百無禁忌 公開秀出「遺照」
63歳的林美照兩年前因感冒引起急性肺炎，兩度住進加護病房，身體恢復後，連生死問題都看得十分淡然，她今天為經紀人許欣雲經營的黑糖Q女王品牌推出的「紫蜜黑糖」禮盒站台，大方秀出自己早在20年前就挑選好的遺照，她說：「不管幾歲走，就要用這張照片！這張這片是30歳拍的，雖然不是最漂亮的，但我喜歡拍出來的神韻。」直言只差靈骨塔的地方還沒選好，因為它想要好山好水、又不能太偏遠，如果她自己都覺得，那以後兒女都不去看她了怎麼辦。
她說每個人都要走這條路，沒什麼好忌諱，但她不會辦生前告別式，她已交代兒女在她走得時候，告別式要用生日派對形式，希望朋友們穿得漂亮，不要哭哭啼啼，人生的最後一場，要大家開開心心的。她前陣子剛拍完公視的戲《金孫》，因夜戲多，她彷彿過了一周的美國時間，拍到第四天，她精神開始有點恍惚，所以也決定，日後只能接拍集數短的戲拍，兒女知道她有自制力，所以不會要求她不要不拍戲。
林美照凡事低調，不喜歡交際應酬，兒子娶媳3桌搞定，女兒嫁人兩家人吃頓飯，長孫滿月送彌月禮盒交差。問她幹嘛搞得像做壞事一般偷偷摸摸的？她說：「我就怕麻煩人，更怕給自己找麻煩啊！」也透露一天只吃一餐，每天下午5點吃，她大讃這家黑糖不但冬天補血補氣，快感冒時吃也很快會好。
如果說紫蜜黑糖有什麼令她不滿的地方，那就是它很容易壞，「如果拆封後，忘了放入冰箱冷藏，一星期後就長蟲，因為我的經紀人跟她的兩個閨蜜夥伴，堅持賣不含防腐劑的黑糖，我是個迷糊蛋，常忘了要放冰箱保存，為此浪費不少好糖。」為力挺經紀人創業，林美照無酬擔任終身代言人，還兼品牌推廣業務志工，旁人笑她未免犧牲過頭，但她說：「我可一點都不吃虧噢！因為我賺了一輩子免費吃頂級黑糖的特權，開心！」
(中時)
關鍵字：林美照
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