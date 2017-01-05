謝金河：小英的一例一休 讓企業人士個個心死！

小英（右）的一例一休，讓工總理事長許勝雄（左）淚訴：政府真的很殘忍！（資料照片，洪錫龍攝）

《工商時報》二版以顯著版面報導「一例一休效應延燒，許勝雄淚訴：政府真的很殘忍！」財信傳媒董事長謝金河痛心說，看了令人感到震撼。許勝雄是工總理事長，對台灣有深沈的愛，也努力與政府溝通，會這麼說代表他內心十分沈痛。小英總統所稱最會溝通的政府，如今卻讓企業人士個個心死！

謝金河指出，現在一例一休變成「文言文」，大多數人都搞不懂什麼時候是例，那一天是休？例與休到底有何差別？現在這個法案通過，看起來沒有贏家，而且會給民進黨政府帶來無窮無盡的困擾。

謝金河點出，這次的一例一休未區分體力工與非體力工，也沒區隔服務業、製造業，很多服務業其實是周休五天，結果現在被例與休卡住了，為減少負擔，開始去頭去尾，刪減非熱門時段，只保留熱門時段，員工想加班也不行。謝金河忍不住說：「我實在搞不懂這是那個人給小英總統出的主意？」

謝金河說，最近遇到的企業界人士都心灰意冷，看來鬥志沒有了，像巨大的劉金標董事長感嘆地說：「政黨輪替，本來以為要拚了，結果⋯⋯」，遇到台塑集團核心人士也說，今後台塑集團不會在台灣投資一毛錢。神腦的林保雍也警告台灣要勒緊褲帶20年。

老謝沉痛說：「小英總統剛剛上任時，一再強調她領導的是一個最會溝通的政府，現在看企業人士個個心死，這不是好訊號！」

(集團連線報導)