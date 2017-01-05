年金改革不同調 高市兩大教育團體又槓上了
年金改革座談會8日在高雄登場，高雄市兩大教師團體都不接受官版年金改革，卻因該如何作為看法分歧而再度槓上！兩會會員多有重覆，究竟選擇上街頭或到市府陳情，在教師間引發熱議。
兩會在教育議題及作法，長期以來意見分歧，心結已深，雖然都不認同官版案，作法卻是南轅北轍。
教育產業工會採上街頭及場內發聲的雙線抗爭路線，遭教師職業工會以公開信批評「攪局」，呼籲教師到市府籲請市長陳菊向中央反映心聲，並發起至蔡英文總統臉書留言活動。
教師職業工會4日發出「給高雄市教師的一封信～錯誤的年改方案，我們必須勇於發聲」公開信，指全教總與理念相同的工會組織提出一套進步的構想，卻遭到另一個教師團體刻意扭曲及汙衊。
工會理事長董書攸說，我們反對官版並提出對應版本，希望能長治久安，徹底解決問題，反觀另個團體沒有版本只是為反對而反對，已造成社會負面觀感及效應。
因此，呼籲會員拍攝影片或照片表達心聲，11日下午到市府廣場集結，請陳菊到行政院院會及民進黨中常會向中央反映；同時，到蔡英文總統臉書留言。
預計號召軍公教警消3千人到座談會場國際會議中心抗議的教育產業工會，訴求「現職反對教師60延退，公務員65延退」、「退休要求政府遵守信賴保護，法不溯及既往」。
教育產業工會副理事長廖建中駁斥攪局說，指這是中央政策，無關市政，退出座談會不發言，卻要向陳菊陳情，邏輯不通。並強調理事長劉亞平會進入場內發言捍權益，場外也會抗議，捍衛權益。
基層教師對兩會不同作法議論紛紛，反應不一，各有支持者，也有教師兩場都要參加。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。