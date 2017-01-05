年金改革不同調 高市兩大教育團體又槓上了

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教育產業工會發出動員令，年金改革座談會要場內外都抗爭。（工會提供）

教師職業工會發出公開信，要捍衛官方對應版的改革訴求。（工會提供）

年金改革座談會8日在高雄登場，高雄市兩大教師團體都不接受官版年金改革，卻因該如何作為看法分歧而再度槓上！兩會會員多有重覆，究竟選擇上街頭或到市府陳情，在教師間引發熱議。

兩會在教育議題及作法，長期以來意見分歧，心結已深，雖然都不認同官版案，作法卻是南轅北轍。

教育產業工會採上街頭及場內發聲的雙線抗爭路線，遭教師職業工會以公開信批評「攪局」，呼籲教師到市府籲請市長陳菊向中央反映心聲，並發起至蔡英文總統臉書留言活動。

教師職業工會4日發出「給高雄市教師的一封信～錯誤的年改方案，我們必須勇於發聲」公開信，指全教總與理念相同的工會組織提出一套進步的構想，卻遭到另一個教師團體刻意扭曲及汙衊。

工會理事長董書攸說，我們反對官版並提出對應版本，希望能長治久安，徹底解決問題，反觀另個團體沒有版本只是為反對而反對，已造成社會負面觀感及效應。

因此，呼籲會員拍攝影片或照片表達心聲，11日下午到市府廣場集結，請陳菊到行政院院會及民進黨中常會向中央反映；同時，到蔡英文總統臉書留言。

預計號召軍公教警消3千人到座談會場國際會議中心抗議的教育產業工會，訴求「現職反對教師60延退，公務員65延退」、「退休要求政府遵守信賴保護，法不溯及既往」。

教育產業工會副理事長廖建中駁斥攪局說，指這是中央政策，無關市政，退出座談會不發言，卻要向陳菊陳情，邏輯不通。並強調理事長劉亞平會進入場內發言捍權益，場外也會抗議，捍衛權益。

基層教師對兩會不同作法議論紛紛，反應不一，各有支持者，也有教師兩場都要參加。

(中時)