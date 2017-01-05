《時來運轉》運彩眉角之 運彩籃球「大分」投注眉角

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目談運彩眉角。(林勝發攝影)

運彩「大小」玩法，台灣運彩會開出一個大小值，只要猜中比賽結果兩隊的總得分大於或小於這個大小值就中獎，非常簡單，愈來愈受消費者喜愛，什麼樣的情況下適合「買大」？!今天就讓我們以邏輯性推理以及本季NBA籃球例行賽數據分析來跟大家談談。

NBA籃球30支球隊如果可以根據得失分的數據，加以分類成「大分球隊」及「小分球隊」，依邏輯推理，當「大分球隊」對戰「大分球隊」比賽結果2隊的總得分是不是很容易偏大？是不是有較大的機會比運彩開出的大小值還大？就讓我們以本季NBA籃球例行賽數據來實證看看。

(台灣運彩提供)

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大家都知道一支球隊進攻能力強就容易得分，如果同時其防守能力弱則容易失分讓對手得分，具有這樣屬性的球隊就可歸類為「大分球隊」。本球季截至1/3(二)，火箭、拓荒者、太陽及籃網等4隊顯著可歸類為「大分球隊」，因為它們無論是「得分排名」或「失分排名」都是NBA 30支球隊中的前10名，而且其「得分排名」及「失分排名」加總分別為9、9、10、10名，是30支球隊中的前4名，如果把它們彼此對戰的9場比賽結果拉出來看，全部都是大分，最低一場「籃網Vs. 太陽」也有226分，最高一場「太陽Vs. 火箭」則是高達246分，9場比賽結果2隊總得分都比台灣運彩開出的大小值還大，也就是買「大」過盤，過盤率100﹪，提供大家參考，至於什麼情況下適合「買小」？!大家可以加以類推。

運彩「大小」玩法愈來愈受消費者喜愛，去年(第3年) 「大小」玩法銷售高達95億，幾乎是第1年50億的2倍，今年更創新推出「主隊大小」及「客隊大小」玩法，無論是籃球、棒球、足球、網球或美式足球，大家都可以單就一個球隊進行「大小」投注，籃球還可以單就某一節進行「單節大小」投注，大家不妨可以試試，享受「買運彩 看比賽更精彩」的樂趣。

(中時電子報)