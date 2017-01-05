天團SMAP解散 感性留言粉絲爆哭
日本5人組天團「SMAP」去年年底解散，今天5人透過所屬經紀公司傑尼斯事務所官網，發表3日在粉絲俱樂部網站所公開的留言，引起極大回響，粉絲感動得傷心落淚。
成軍28年、出道25年的SMAP，於去年12月31日解散。5名成員包括44歲的隊長中居正廣、44歲的木村拓哉、43歲的稻垣吾郎、42歲的草?剛以及38歲的香取慎吾。
今天傑尼斯網站刊載5人的留言寫道：「大家的支持，我們都收到了。大家的心意，我們都感受到了。由衷感謝，真的很感謝。」
SMAP5名成員之一的中居正廣說，「感謝大家的關照…。莎喲娜啦…。再見！」
因SMAP解散而飽受流言所苦的木村拓哉則說，「感覺是有大家的相伴、期盼、等待，我們才能一路走過來。今後也請多多指教。」
稻垣吾郎則留言表示，「很感謝大家一直支持、重視SMAP。對我而言，不論是過去或未來，最重要的就是大家，真的很感謝。」
至於草?剛與香取慎吾，也都留言感謝粉絲長期以來對SMAP的支持。
看了SMAP5名成員的留言，有的粉絲說：「哭得好傷心，真的好喜歡你們」、「真的寫下重要的留言給我們」。
日媒報導，去年除夕夜當天，除了木村之外的4名SMAP成員，加上1996年退出SMAP的森且行，在位於東京六本木的一家高檔烤肉店聚餐，相談甚歡。之後，SMAP粉絲紛紛去這家烤肉餐廳「聖地巡禮」。在SMAP解散後，甚至有許多粉絲患有「SMAP失落症」。1060105
(中央社)
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