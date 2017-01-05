兩岸新暫行架構？陸委會：審慎評估研議
陸委會副主委兼發言人邱垂正今天表示，有關美國智庫提出的兩岸新「暫行架構」，陸委會將密切關注未來區域及兩岸情勢的變化發展，並審慎評估、研議相關因應做法。
美智庫「外交政策全國委員會」近日結束年度亞太之行，提出4建議，提及美中關係可能反轉，而降低兩岸關係緊張攸關美台利益，美新政府應敦促兩岸在維持現狀下建立新「暫行架構」。
行政院大陸委員會副主任委員兼發言人邱垂正今天在例行記者會上表示，陸委會已經注意到了相關說法，政府同等重視兩岸關係與台美關係，也會密切關注未來區域及兩岸情勢的變化發展，並研議相關因應做法。
邱垂正表示，有關兩岸關係長遠安排，以及如何獲取共同的理解，涉及整體的情勢、兩岸互動及各界看法，政府將審酌評估。
他表示，政府推動兩岸關係和平穩定政策一貫堅定，必須確保國家最大利益與民眾福祉，當務之急是恢復兩岸既有聯繫溝通機制的正常運作，呼籲大陸尋求以溝通對話來化解分歧，不要採取負面對立作為，應共同尋求兩岸互動新模式與新機會，以利兩岸良性互動進一步開展。
邱垂正並重申，中華民國是主權國家，維護台灣民主及兩岸關係和平穩定現狀，是總統蔡英文就任以來一再重申的立場，也是台灣的主流民意，符合兩岸與國際社會共同利益。1060105
(中央社)
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