蔡總統出訪 伴手禮有運動腕錶大稻埕畫

總統府今天公布總統蔡英文出訪致贈各國元首的伴手禮，有腕錶、雕刻家黃土水「水牛群像銅雕」複製品、畫家郭雪湖「大稻埕-南街殷賑」黃金複製畫及安達窯「長壽台灣獼猴瓶」。

總統蔡英文7日將展開「英捷專案」，訪問友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多，總統府今天展示4樣要給這4國元首的伴手禮。

總統府準備了台灣廠商Garmin自製的心率戶外GPS腕錶要贈送給宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez），內含光學心率感測器、動態資訊紀錄、衛星定位與體適能指標的完整功能。總統府發言人黃重諺表示因為葉南德茲喜歡運動，運動時可使用。

總統府並準備了被稱為「台灣第一位雕刻家」的黃土水創作的「水牛群像銅雕」複製品給尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega），黃重諺說，意義在於奧蒂嘉從政是在艱辛環境中踏實努力，送水牛群象給他有代表意義。

而蔡總統將致贈台灣畫家郭雪湖的作品「大稻埕-南街殷賑」黃金複製畫給瓜地馬拉總統莫拉雷斯（Jimmy Morales），黃重諺說，郭雪湖以戲劇化手法描寫1930年代大稻埕迪化街霞海城隍廟口節慶的熱鬧景象，展現台灣獨特的文化多元性，由於此行會到安地瓜古城，因此也把代表台灣最有歷史的街景送給莫拉雷斯。

蔡總統致贈薩爾瓦多總統桑契斯（Salvador Sanchez Ceren）的是安達窯出產的「長壽台灣獼猴瓶」，黃重諺說，桑契斯為1944年出生，屬猴，這只全手工彩繪的藝術品，瓶上繪製了台灣獼猴與松樹，有著祝賀長青長壽的吉祥寓意。

此外，蔡總統也將特別致贈4位元首夫人由台灣纏花藝術師陳惠美所製作的「春仔花纏花胸針」。黃重諺說，閩南纏花又稱為「春仔花」，多用於婚慶場合，以絲線一絲一縷全手工編織而成，結合剪紙、編織、刺繡三種技術，具有高度藝術價值，希望藉此傳達台灣無所不在的庶民生活美學。1060105

(中央社)