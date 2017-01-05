賴琳恩新婚火辣亮相 陳乃榮狂流汗

27歲藝人賴琳恩今天宣布與大8歲的歌手陳乃榮結婚，晚間兩人甜蜜現身伊林尾牙，賴琳恩深V高衩大秀性感，陳乃榮笑說，「非常火辣，我都流汗了」。

賴琳恩是模特兒出身，與陳乃榮拍戲「幸福蒲公英」結緣，交往5年多。兩人中午各自在社群網站臉書（facebook）宣布婚訊，貼出甜蜜合照，賴琳恩左手無名指戴婚戒。

晚間伊林在台北晶華酒店舉辦尾牙，賴琳恩帶陳乃榮出席，兩人手牽手甜蜜亮相，賴琳恩身穿白色深V高衩禮服，但沒戴婚戒，被媒體拱親親，陳乃榮先是親臉，再加碼嘴對嘴親吻3次。

談起求婚過程，陳乃榮一開始站著拿婚戒求婚，被賴琳恩打槍要下跪，接著單膝下跪問願意嫁給他嗎？又被打槍求婚前不是要說一些話，陳乃榮最後是雙膝下跪，說一串話後，再次說出「希望妳能嫁給我」，賴琳恩才答應求婚。

兩人不透露哪天登記結婚，僅以「前不久」代稱，賴琳恩說，想保留當成兩人的專屬甜蜜，直喊還沒懷孕，並摸摸肚子說「蠻平坦的吧」，笑稱想先辦完婚宴再拚生孩子，已在規劃婚宴。1060105

(中央社)