要不到錢就縱火 彰檢聲押獲准
彰化縣大城鄉豐美村28歲許姓男子，疑似精神狀態不穩定，3日晚間向姊姊要不錢後，竟出言恐嚇、摔椅子，還拿刀追砍73歲老父親，接著更縱火燒毀自家機車。許父到派出所報案，並打119求救，沒想到，許男竟還騎著腳踏車到半途攔阻消防車。
許男最後經員警與消防隊員壓制，並依《公共危嫌》、《恐嚇》及《妨害公務》等罪送辦，檢察官認為許嫌犯罪情節重大，且有再犯的可能，經向彰化地方法院法官聲請羈押獲准。
警方指出，許嫌因涉嫌違反家暴令，前天到派出所製作筆錄，返家後，疑因開口向姊姊要錢花用遭到拒絕，便揚言要對其姊姊的小孩不利。當晚10點多，即將停放屋外的機車汽油蓋打開後點火引燃。
遭追砍躲過一劫的許父說，自己晚婚、與印尼籍配偶育有2女1男，涉案的是排行老么的獨子，兒子國中時就學壞，多次對他家暴，但曾經到醫院精神科拿藥，狀況一直沒有好轉，他實在很無奈。
(中時)
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