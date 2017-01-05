大甲火葬場路窄難行 決議拓寬農路紓解
台中大甲殯儀館聯外道路狹窄，每遇吉日，送葬隊伍大塞車，有的喪家甚至被迫行走在4米農路上，延誤火化及進塔時間，上午議員吳敏濟與民政局、都發局等相關單位到場會勘，盼能拓寬道路，解決交通雍塞問題。
吳敏濟表示，數年前他即提案拓寬或開闢聯外道路，但各局處互踢皮球，延宕至今零進度，現在已換黨執政兩年，各局處不能再各自為政，市長應指派一個局處統籌辦理，早日拓寬大甲火化場聯外道路。
據統計大甲火化場100年火化量為3513具，至105年4350具，增加近2成。吳敏濟表示，目前聯外道路有成功路支線，開元路、中山路屬計畫道路，須經通盤檢討變更，曠日廢時，他指出大埔農路為既成道路，較容易短期完成拓寬。
會後，相關局處首長請示副市長張光瑤，作成決議如下：大埔農路拓寬案由建設局主導徵收及拓寬業務，民政局及生命禮儀處負責與地主溝通及宣導工作，地政局則負責變更土地編定，若協議價購順利，可望在下半年完成拓寬工程。
(中時)
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