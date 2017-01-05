長治鄉長許玉秀涉貪 遭屏檢起訴
屏東地檢署偵辦長治鄉道路工程圍標弊案，檢調查出鄉長許玉秀及其丈夫劉富榮與特定廠商合作，協助得標後再以各工程標案金額10％至12％收賄，共計收取86萬5000元，檢察官5日偵查終結，將涉案9人依貪汙罪起訴，獲悉自己遭訴後，許玉秀強調清白，盼法官還她公道。
屏檢主任檢察官陳韻如指出，許玉秀主管、督導長治鄉公共工程採購，卻與劉富榮及鄉公所秘書傅中在民國104、105年間，先後讓土木包工業者黃貴得以逼近底價98％以上比率，標得長治鄉道路工程標案共15案，總得標金額高達797萬8000元。
檢調還發現，不法集團成員黃宥豐、李水木、黃競德、李坤達、林郁鈞等人，為使黃貴得得標，會刻意於截止投標時間前，在鄉公所附近聚集，以2人一組或3人一組方式攔阻有意投標廠商，讓其他人見狀只能搖搖頭放棄投標。
當時檢察官指揮屏東縣調查站及刑警大隊，兵分12路搜索長治鄉公所及涉案業者辦公室和住處，認定涉嫌重大，依法將涉案9人提起公訴。承辦檢察官表示，許玉秀身為公務員，卻任由不法集團介入鄉內工程綁標、圍標，事後更否認犯行，因此向法官求處從重量刑。
許玉秀獲悉起訴結果大聲喊冤，強調自己清白，絕對沒有貪汙，相信審判期間，法官會還她一個公道。
(中時)
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