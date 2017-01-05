2016年度最火紅It Girl大盤點！東西方話題女孩一次看完！

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你知道今年最火紅的It Girl有哪些嗎？VOGUE為你盤點今年東西方爆紅上位的話題女孩!整年新聞一次看完！

Balla Hadid

同樣出身模特兒世家的Bella Hadid，從小生活在光芒萬丈的姊姊Gigi Hadid陰影下備感壓力，雖然她與姊姊感情超好，但始終都是姊姊身邊的裝飾品，Bella曾接受澳洲版Vogue的採訪中直言不諱，她說姊姊從小到大都很優秀，人長得美功課又好，2 歲就已經拍過Guess的形象廣告，讓也走模特兒之路的Bella想盡辦法拼搏出屬於自己的一片天，有志氣的她開始勤練健身減重，再把頭髮染成深色，一番努力後，現在的Bella Hadid改頭換面，感覺比姊姊更酷更有個性，而且有種神祕魅惑的女人味，今年坎城影展再以一襲高叉深Ｖ火紅禮服艷壓全場，頓時之間全城熱搜Bella Hadid成為最紅關鍵字，她獨特的自信魅力還被Dior彩妝相中，宣布她為2017的彩妝代言人，說她為當紅最靚的It Girl實不為過。

Lily Rose Depp

Lily-Rose Depp媽媽Vanessa Paradise原本就是老佛爺Karl Lagerfeld鐘愛的歌唱女伶，她瘦骨嶙峋的身形和總是䠋睨一切的態度，詮釋起服裝來就是這麼時髦出眾，而近來才16歲的Lily-Rose Depp則變成老佛爺最新的靈感繆思，不說別的，光憑她神遺傳到爸爸Johnny Depp迷人眼神和媽媽纖細身形就已經贏在起跑點，而小小年紀就已在時尚圈浸溋薰陶下培養的穿著品味，更讓她即使隨性穿著小洋裝，或是法國女人最喜歡穿的Blouse配小喇叭褲都散發著毫不費力的時尚魅力，早先Lily-Rose Depp已為品牌的珍珠太陽眼鏡系列拍攝形象廣告，又頻頻出席Chanel的fashion shows，成為全球羨慕焦點，而今年Chanel也正式宣布Lily-Rose Depp將為N°5 L’EAU香水擔任全新廣告面孔。

Willow Smith

最近星二代一直不斷冒出頭來，只有Willow Smith不當超模也可以成為Karl Lagerfeld身邊的「時尚寵兒」，除了她有位好萊塢票房保證的王牌演員Will Smith爸爸之外，聰明絕頂的腦袋和豐厚寬闊的世界觀更讓她在一票星二代裡頭格外突出，早先她接受Teen Vogue採訪的時候曾說到，請不要低估女性的力量！她說：「我們需要更多的女攝影師、物理學家、太空人、醫生……。」

Willow Smith除了在音樂展現天賦之外，她對科學領域懷抱著強烈興趣，日後更希望自己能進入麻省理工學院繼續深入學習，「能在科學、邏輯學科上與女同學、女教授交談是件很棒的事情，因為這幾乎是男性的世界。」以目前15歲的年紀來說，Willow Smith這番深刻且充滿智慧的見解，顯見她不同凡響的視野胸襟和與眾不同的個性。

Kaia Gerber

基因有多強大，看看Kaia Gerber就知道，身為超模辛蒂克勞馥Cindy Crawford與餐飲大亨Rande Gerber的女兒，她擁有無與倫比的超級長腿，和幾乎一個模子刻出來的深邃臉龐，同時也遺傳了媽媽那種健康性感的野性美，早在她10歲左右就已經被Versace網羅拍攝旗下童裝廣告，而最近則是因為Cindy Crawford在自己的instagram上放了女兒Kaia Gerber烘培蛋糕的可愛甜笑照，美麗野性又天真無邪的臉龐馬上吸引眾人關注，而當時她才13 歲！目前滿14歲就已簽給國際知名的IMG模特兒經紀公司，聲勢看漲就連指標性的義大利版VOGUE都為她拍攝專題，不僅如此，她也被Carine Roitfeld點名指定與同為模特兒的哥哥Presley Gerber一起拍攝《CR Fashion Book》，這麼令人羨慕的際遇也讓她的星運大開，除了當模特兒之外，還嘗試朝演員發展。

Hailey Baldwin

Hailey Baldwin也是一位背景強大的星二代，她的爸爸是知名演員Stephen Baldwin，而大伯則是現在還活躍演藝圈的Alec Baldwin（演過《我想念我自己》）。Halley從小學習芭蕾舞，在進模特兒圈之前一直朝著當芭蕾舞者的目標前進，但因為桀傲不遜的外表和獨樹一幟的外型氣質，讓她的光芒難以隱藏在螢光幕後。在她出道後染了一頭金髮，讓求新若渴的時尚界大為驚艷，因此一出道便很幸運地接下多個品牌代言，如Topshop 2015春夏Denim系列等等知名廣告大片，又陸續登上Teen Vogue、Wonderland、Love Magazine等知名雜誌，她還出現在各大時裝秀場，在許多T臺上都能看見她纖細高挑的身影，目前最為知名的Title是全球少女偶像Justin Bieber的新女友！

※來源：Vogue Taiwan

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