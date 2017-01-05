高鐵十年慶 藝術快閃音樂會超吸睛

(中央社記者邱俊欽桃園5日電）配合台灣高鐵十週年慶，桃園市青埔高鐵特區發展促進會今天在高鐵桃園站內舉辦別開生面的「藝術快閃」音樂會。數百位民眾熱情出席，也讓高鐵瀰漫濃濃「生日快樂」氣氛。

高鐵邁向10年的歷史，今天除了行政院長林全出席主持「台灣高鐵通車十週年暨探索館開幕典禮」外，在高鐵桃園站內，也有一群社區的民眾，以藝術快閃的方式，讓飄揚樂章分享給入出高鐵站的旅客。

整場活動由桃園市青埔高鐵特區發展促進會發起，並結合桃園市藝術人文協會、桃園市美術協會等藝術家，在極短時間內完成了一幅10米寬、2米高的高鐵意象拼貼創作，為台灣高鐵十週年慶祝活動留下令人驚豔的浪漫回憶。

青埔高鐵特區發展促進會理事蕭安樺談到，青埔特區是一個很特別的新市鎮，因為位處國門之都以及機場、高鐵、高速公路及即將通車的捷運等絕佳的交通優勢，成為台灣重要的新興發展地區，近幾年來吸引了許多來自北、中、南或桃園遷居的人口，甚至連旅居國外的華僑及台商也選擇在此居住。

她表示，不論在地居民或新移入社區成員，大家對這個青埔高鐵特區有著同樣的熱情，雖分住在不同社區，卻有如「青埔人情感」，搬來這兒住的人都愛上了這塊美麗、悠靜、友善的地方，也祝福「高鐵十歲生日快樂」。1060105

(中央社)