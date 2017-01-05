捐血車跨海金門 波麗士大人踴躍捐輸

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應金門縣政府邀請，台灣血液基金會台北捐血中心今天起到金門辦理捐血活動；首日在金門縣警察局大門口設點服務，金門縣警局員警與民眾反應熱烈。

這次「快樂捐血，愛在金門」捐血活動，台北捐血中心捐血車預定到11日期間，巡迴金門縣警察局、金防部、金門大學、金門酒廠及各鄉鎮公所等9個定點提供捐血服務。

首日下午第一站選在縣警局辦理，不少民眾捐出熱血，許多員警利用勤務空檔響應活動；而警察局長許慶豐也抽空挽袖捐血，並致贈台北捐血中心工作人員金門特產，感謝他們的辛勞，並預祝新年快樂。

活動過程中，金門縣警察局也特別擺設宣導攤位，對捐血的民眾進行犯罪預防及交通安全宣導，讓熱心捐血的民眾，做公益之餘還可長知識、拿宣導品，讓活動更加熱鬧。金門波麗士大人總共捐輸超過2萬5000CC熱血。

許慶豐表示，捐血不僅可以助人，對健康更有許多助益，這種有意義的活動一定全面支持，並鼓勵警察局同仁踴躍參加，也歡迎台北捐血中心定期到局辦理捐血活動。1060105

(中央社)