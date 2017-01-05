調整掛號費 大林慈濟：非因一例一休

大林慈濟醫院今天發表聲明稿，自今年1月起，週六門診掛號費用由新台幣100元調整為150元，而週一至週五門診及夜診維持100元，這項調整於2個月前確定，並非因應一例一休。

大林慈濟醫院表示，今年1月起的週六掛號費用調整，早已在2個月前即已確定，也就是在一例一休確定實施前，並陸續向民眾宣導。

大林慈濟醫院指出，經了解鄰近醫院於去年已將假日及夜診掛號費調整為150元，大林慈濟醫院自今年1月起，週六門診掛號費用由100元調整為150元，週一至週五門診及夜診維持100元，整體收費仍低於嘉義地區的醫院。1060105

(中央社)