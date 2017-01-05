High爆你的新年一月！重量級電音巨星 百大DJ Diplo 1／8登台！
電子音樂在這幾年已成為流行音樂文化中的熱潮，2016年各大DJ相繼登台舉辦電音趴，為台灣樂迷注入滿滿的電音熱力。緊接著在2017年一開始，來自美國的電子音樂鬼才Diplo也要來台灣啦！Diplo將於2017年1月8日舉辦他個人首次在台的大型solo演出，準備要用充滿能量的電音節奏嗨爆台灣的電音迷們。
Diplo除了DJ身份外，也是眾多重量級歌手爭相合作的製作人，曾和瑪丹娜Madonna、碧昂絲Beyonce、亞瑟小子Usher、克里斯布朗Chris Brown，更和韓國歌手G-Dragon、CL等攜手合作多首歌曲，Diplo也替小賈斯汀Justin Bieber製作了他的回歸專輯《Where Are You Now》。同時他是兩個當紅電音團體Jack Ü及Major Lazer的成員，前者與小賈斯汀Justin Bieber合作專輯同名單曲〈Where Are You Now〉，後者則推出2015超紅單曲〈Lean On〉，也因為兩個團體及個人的身份，讓Diplo成為唯一一位連續兩年同時入榜三次百大DJ排行榜的人。
2017 DJ DIPLO 亞洲巡迴演出 台灣場
日期：2017年1月8日(星期日) 18：30
地點：Elektro (台北市信義區松壽路12號7樓，由ATT 4 FUN 6樓入場)
※來源：SC Entertainment
(雜誌精選)
關鍵字：Diplo
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