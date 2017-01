High爆你的新年一月！重量級電音巨星 百大DJ Diplo 1／8登台！

《VOGUE》雜誌提供。

電子音樂在這幾年已成為流行音樂文化中的熱潮,2016年各大DJ相繼登台舉辦電音趴,為台灣樂迷注入滿滿的電音熱力。緊接著在2017年一開始,來自美國的電子音樂鬼才Diplo也要來台灣啦!Diplo將於2017年1月8日舉辦他個人首次在台的大型solo演出,準備要用充滿能量的電音節奏嗨爆台灣的電音迷們。

Diplo除了DJ身份外,也是眾多重量級歌手爭相合作的製作人,曾和瑪丹娜Madonna、碧昂絲Beyonce、亞瑟小子Usher、克里斯布朗Chris Brown,更和韓國歌手G-Dragon、CL等攜手合作多首歌曲,Diplo也替小賈斯汀Justin Bieber製作了他的回歸專輯《Where Are You Now》。同時他是兩個當紅電音團體Jack Ü及Major Lazer的成員,前者與小賈斯汀Justin Bieber合作專輯同名單曲〈Where Are You Now〉,後者則推出2015超紅單曲〈Lean On〉,也因為兩個團體及個人的身份,讓Diplo成為唯一一位連續兩年同時入榜三次百大DJ排行榜的人。

2017 DJ DIPLO 亞洲巡迴演出 台灣場

日期:2017年1月8日(星期日) 18:30

地點:Elektro (台北市信義區松壽路12號7樓,由ATT 4 FUN 6樓入場)

