南市首長滿意度調查 教局長陳修平蟬聯2項最差

台南市教育局長陳修平蟬聯最不稱職與媒體互動最差的首長。（翻攝教育局網站）

台南市議會國民黨團第2年由議員、媒體針對台南市政府首長進行滿意度問券調查，5日公布票選結果前3名首長，台南市教育局長陳修平在最不稱職與互動關係最差兩項蟬聯冠軍，媒體直言陳局長最愛已讀不回或者不接電話，陳修平則質疑「評比條件是什麼？」

這項年度票選第2年進行，由28名媒體、12名國民黨籍市議員進行投票，在最稱職、最不稱職，互動關係最好、最不好四項勾選心目中的前三名。5日公布結果，其中有一票廢票，共有39份有效問券。

在媒體與藍營議員心目中，台南市最稱職的首長由都發局長吳欣修20票當選、研考會主委趙卿惠16票居次、水利局長彭紹博13票第三。最不稱職由陳修平31票奪冠、觀光局長王時思8票第二、交通局長張政源7票第三。

在與媒體、民代互動關係最好與最差評比中，接任才一年的許淑芬異軍突起，20票獲媒體好評為互動最好的首長，趙卿惠與民政局長陳宗彥同為18票居次。

與媒體互動關係最差仍由陳修平34票掄元，王時思7票亞軍、秘書處長吳堂成與陳宗彥同為4票共獲季軍。

國民黨團蔡育輝議員表示，這項調查僅供市府各首長參考，陳修平連兩年在議員和媒體記者民調中，蟬聯最不稱職和互動關係最差首長，而且一年比一年差，建議她能自我調整和修正。

陳修平已是連兩年遭評比最不稱職與互動最差的首長，她5日回應「好奇這份評比的依據是什麼？」解釋與媒體互動已盡量配合，台南市教育局整體績效不錯，公道自在人心。

(中時)