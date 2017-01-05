鹿港誕生小鹿兒童公園 滿足小朋友期待
鹿港藝術村景點延伸，為了滿足小朋友的期待，將鹿港文開國小前身龍舟公園，變身小鹿兒童公園，還蓋了一座古典風的廁所，接續藝術村日式風格的房子，讓人乍看後不免驚喜，「以為是藝術工作者的家，是氣質廁所啊！」
鹿港鎮公所為擴大鹿港藝術村的景點，提出周邊環境串聯計畫，向營建署爭取補助，加上公所配合款共計900多萬元，除改善藝術村內外環境之外，並打造受小朋友期待的小鹿兒童公園。
鹿港鎮長黃振彥說，希望增加鎮民的休憩空間，串聯從老街到藝術村的遊客，營造友善旅遊環境。龍舟公園以前只有簡易綠地，鎮內缺乏兒童的遊戲場所，所以規劃增加綠化、步道、體健設施與兒童遊戲組等，讓小朋友也可以在這裡開心的盪鞦韆，玩沙坑。
附近的新祖宮副主委徐智雄表示，小鹿兒童公園完工後，晨昏民眾來運動，還帶著小朋友、小孫子來散步，街坊鄰里聚集聊天，離學校又近，鄰里都稱讚。
黃振彥表示，鹿港兒童公園啟用兩年多，假日人潮滾滾，是小朋友遊戲的天堂，增加小鹿兒童公園，希望讓鹿港的孩子有更多遊憩空間，快樂的成長。
(中時)
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