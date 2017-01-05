台大外籍生下鄉，體驗舞獅文化

台大「國際學伴計畫」的外籍生到新南國小和學生們相見歡，小朋友表演舞獅給來賓看，並自拍留下紀念。（潘建志攝）

台大「國際學伴計畫」的外籍生到新南國小和學生們相見歡，小朋友表演舞獅給來賓看，也邀他們體驗。（潘建志攝）

台大「國際學伴計畫」的外籍生到新南國小和學生們相見歡，小朋友表演舞獅給來賓看，也邀他們體驗。（潘建志攝）

屏東高樹鄉新南國小5、6年級學生每周都會透過視訊，和台大的外籍生互動對話1個半小時，訓練英語並提升國際視野。5日36名外籍生到新南國小和學生們相見歡，大家一見如故，小朋友表演舞獅給來賓看，並一起打三人制棒球，非常開心。

由台大副國際長吳俊輝推出的「國際學伴計畫」，邀請台大外籍生每周固定和台灣的國中小學生視訊對話，成效非常好，目前已邁入第4學期。台大共有41國250多名外籍生參加，全台則有29所學校加入，遍及澎湖、金馬等離島。

外籍團隊每個學期末都會到各個學校和學伴相見歡，今日抵達新南國小，學生表演廣東舞獅熱情迎賓，並邀請來賓體驗，再一起玩三人制棒球及檳榔船。看到以往只在網路上的大哥哥大姊姊，小朋友本來還怯生生，沒多久就打成一片。

校長陳淑蕙說，國際學伴的成效非常好，小朋友雖然英語不好，但會自己找出溝通的方式，過程中不但英語能力增加，也變得不怕外國人，更有國際視野。德國外籍生侯瑋瑋說，這個計畫很好玩，台灣的孩子都非常可愛。

吳俊輝表示，國際學伴計畫是讓孩子有機會和外國人對話，認識不同文化的食衣住行，英語只是個工具，不同國籍的人英語腔調口音各異，也讓孩子及早認識。帶外籍生下鄉也能讓他們更認識台灣在地文化，很多學生都說很有收穫。

(中時)