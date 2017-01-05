小松菜奈演出BEAMS TOKYO CULTURE STORY影片超精采
BEAMS慶祝四十週年展開了「TOKYO CULTURE STORY」的全新企劃。第一波先釋出一支重現東京40年來時尚變遷的影片，這支5分鐘影片在兩個月內就引來了一千多萬個觀看次數。
為什麼能造成那麼大的魅力？
影片就像時間流一樣依年代轉換，結合了時尚和音樂，透過音樂迅速把人帶入以往的時光記憶中，影片中模特兒穿搭的衣服由眾多日本人氣造型師，根據當時潮流風格重現82種精彩穿搭。從1976年直到2016年的今日，東京人到底走過哪些時尚足跡，從場景到路人都毫不含糊，也能從中發現1980年代風靡全日本的「竹子族」、1990年代讓亞洲女孩效仿吹捧的「裏原系」，以及讓原宿成為觀光朝聖景點的「黑辣妹」，還有近期的「森林系」女孩，就像是一本四十年的時尚編年史或縮時影片，超級精采。
片尾更可看到曾替VOGUE TAIWAN拍攝封面的小松菜奈，她和演員池松壯亮在街上相遇，打了個招呼後，又各自走上相反的路途，讓人不禁好奇他們接下來要去哪兒？BEAMS又將有甚麼樣有趣的企劃？
小松菜奈本身也是12歲時，跟媽媽在原宿的竹下通逛街時，被經紀公司挖掘，先是拍了不少廣告和雜誌成為人氣模特兒，接著18歲時第一部長篇電影《渴望》就分別拿下日本電影金像獎、報知電影獎、每日電影獎的新人獎，被稱為天才美少女。
她的出現也讓這個影片更加有話題和亮點。
※來源：konichan7,BEAMSBROADCAST
(雜誌精選)
關鍵字：小松菜奈
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