《我是歌手5》正式改名 林憶蓮激戰蕭敬騰
大陸湖南衛視節目《我是歌手》第5季確定改名為《歌手》，預計在本月21號首播，天后林憶蓮今(5日)在微博PO出「我來了」一文宣布加盟，陸媒也進一步指出，天王蕭敬騰、光良、大陸歌唱家譚晶、袁婭維、杜麗莎、迪瑪希，確定以首發陣容參戰。
《我是歌手》第5季雖然改名為《歌手》，但賽制就沒有太大更動，僅變成場場都會有人淘汰，還會力邀過去參戰過的人氣歌手回娘家，為今年參賽者施壓。據悉，因為參加《我是歌手》第一季翻紅的林志炫，就會以逆襲歌手身分回歸。
(中時電子報)
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