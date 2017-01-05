搶攻春節商機 新北帝王蟹龍蝦打折
新北市傳統公有市場7日起至26日止，舉辦「新北菜市過好年」採買年貨，以逛菜市、嚐年味、拿好禮為主軸。波士頓龍蝦、帝王蟹都有打折，讓民眾手機就能輕鬆訂年菜、搶好康。
新北市政府市場處今天表示，採買年貨活動，將推出市長朱立倫走街、名人逛菜市、線上年菜預購，及多項優惠好康。
今年推出10大傳統市場年菜線上預購，民眾只要在20日前預購，可享預購價。年菜必備三鮮拼盤、黃金鹹水雞、年年有魚、當歸薑母鴨都提供消費者選擇。
波士頓龍蝦、帝王蟹等，預購價享75折。無論是需要方便年菜的新手，或需要新鮮食材的新春廚神，新北傳統市場都推出優惠價格選購。
新北市政府市場處長謝俊隆表示，除特製限量「時來運轉」發財金，市長朱立倫也將走街拜年發放，還有快閃贈平安米活動，歡迎更多市民到新北傳統市場，感受新北年味。
市場處表示，相關採買年貨優惠好康及活動資訊，可以上http://www.goodmarketslife.com.tw「新北好市生活學」網站。 1060105
(中央社)
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