石油類股提振陸股小漲 港股收紅

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法新社報導，交易商表示，香港股市今天收紅，石油類股也略微提振上海股市，主因投資人寄望政府近日公布的油氣改革方案能使大廠受惠。

恆生指數收盤上漲1.46%或322.22點，來到22456.69點。

上證綜指上漲0.21%或6.62點，來到3165.41點，成交值為人民幣1997億元，新年開始以來連續第3天收高。

深證綜合股價指數下滑0.16%或3.21點，來到2005.58點，成交值為人民幣2503億元。（譯者：中央社劉文瑜）1060105

(中央社)