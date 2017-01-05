海天佛剎走入市場 分送熱騰騰臘八粥

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今天是臘八，佛光山海天佛剎在人潮最多的馬公北辰市場，分送臘八粥給民眾，同時致贈星雲大師墨寶「名聲天曉」春聯與「佛光小叢書」等法寶，場面盛況熱絡。

「2017法寶節臘八粥普供養活動」，今天在馬公北辰市場開爐架鍋造粥，佛光山海天佛剎監寺永昭法師主持祈福儀式，包括市長葉竹林、議員陳慧玲等都出席，同時分送臘八粥給前往市場採買民眾，品嚐一碗熱騰騰的臘八粥，溫暖在心。

永昭法師還帶領民眾恭讀星雲大師「廣結善緣」祈願文為大眾祈福，勉勵大家實踐做好事，說好話，存好心，讓社會更和諧，世間更美好。

佛光山海天佛剎、澎湖佛光會及澎湖縣佛教，今年度備辦了3萬碗臘八粥與澎湖各界和民眾結佛緣，傳遞平安與光明。1060105

(中央社)