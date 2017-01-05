雅加達省長選舉倒數 3組候選人拚了

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印尼首都雅加達省長選戰白熱化，現任省長鍾萬學、前總統之子阿古斯和前教育文化部長阿尼斯，3組候選人卯足全力拚選戰，要在最後1個月爭取最多選民支持。

印尼全國性地方首長選舉2月15日登場，首都雅加達省長寶座備受關注。3組候選人緊鑼密鼓在雅加達各地競選、勤走鄰里社區、舉辦與民眾對談，為的是要在剩下1個多月的競選時間（印尼法律規定競選活動至2月11日止），爭取最多選民支持。

3組候選人分別是執政黨民主奮鬥黨推出的鍾萬學和副省長查羅特（Djarot Saiful Hidayat）；前總統尤多約諾長子阿古斯（Agus Harimurti Yudhoyono）和雅加達省府官員希爾菲娜（Sylviana Murni）；大印尼運動黨主席普拉伯沃推出前教育文化部長阿尼斯（Anies Baswedan）和企業家桑迪阿加（Sandiaga Uno）。

3組候選人各有支持群眾。1號候選人，阿古斯年輕、帥氣，家世背景顯赫，加上穆斯林背景，讓他在一些穆斯林社區和婦女團體中頗受歡迎。

2號候選人鍾萬學省長任內力推改革、除弊，建設雅加達，普遍獲得各階層民眾的支持，在各項民調中都居領先地位。

3號候選人阿尼斯是大學校長出身，開明、改革、具國際觀的形象深受許多大學生和年輕族群喜愛。

這3組候選人也各有政見，端出牛肉說服選民。

阿古斯和希爾菲娜要打造繁榮、進步、安全、公平、綠色的雅加達。

具體內容包括提升大眾運輸系統的質及量、增進民眾購屋能力、打擊毒品及犯罪、加強社區治安、降低貧富差距、強化中小企業以增加就業機會、提升婦幼保護、增加公園綠地空間等

鍾萬學和查羅特希望能滿足雅加達民眾的需求，打造雅加達成為全球民眾幸福指數最高的城市之一。

具體政見包括掃除公部門中的貪腐和裙帶關係、力推健保服務、保障民眾受教育、改善住宅、穩定食物價格、增加就業機會，提供民眾平價大眾運輸系統。

阿尼斯和桑迪阿加認為，雅加達民眾關注的是公平的就業機會、能接受好的教育、能夠享有好的醫療服務。

他們的政見包括解決雅加達貧富、知識及就業不均的現況；增加業機會、穩定食物價格、推動基礎建設，提升所有人受教育的品質，包括讓民眾能接受高等教育，特別是讓窮人有機會接受教育。1060105

(中央社)