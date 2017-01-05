泰國新年7天假期車禍死亡近五百人

泰國新年假期不平靜，在「危險7日」3919件車禍中，造成478人死亡和4128人受傷，創下泰國近10年紀錄，泰國總理帕拉育要求整頓交通改善管理制度，並在4月潑水節前完成。

泰國是全球車禍死亡率第2高的國家，尤其是在每年的新年假期和潑水節假期，每年在泰國這兩個長假期，都被稱作「危險7日」，肇因於長假期，許多在外工作的人返鄉，加上飲酒和不守交通規則或疲勞駕駛等因素，車禍發生件數和死傷人數都會比平時高出許多。

根據泰國政府最新的統計，自去年12月29日至今年1月4日的車禍統計表顯示，7天共發生3919件車禍，造成478人死亡和4128人受傷，其中1月2日在春武里發生的兩車對撞車禍造成25人死亡最慘。近10年來，以2007年的新年假期449人死亡最多，其次2008年401年死亡，其餘都未超過400人罹難。

車禍原因以酒後駕車或騎車最多，其次是超速駕駛，其他如不載安全帽和無照駕駛都是肇禍的原因。泰國政府對此一現象已經要求大力整頓，包括跨省間的長途小巴將嚴格管理，並以長途大巴士取代，同時管理駕駛人避免過度勞累等。相關改善措施在4月的潑水節前完成，減少陸上冤魂。1060105

(中央社)