真人真事改編！《漫漫回家路Lion》開啟一場艱辛感人的尋根之旅

《VOGUE》雜誌提供。

2017最新感人力作《漫漫回家路Lion》改編自全球暢銷小說《漫漫歸途》的真人真事，更強勢問鼎2017奧斯卡、金球獎等國際大獎，導演葛斯戴維斯 Garth Davis說道：「這部電影是個充滿奇蹟的感人故事。」，並由奧斯卡影后妮可基嫚Nicole Kidman、《貧民百萬富翁》戴夫帕托Dev Patel、《雲端情人》魯妮瑪拉Rooney Mara、《300壯士》大衛溫翰David Wenham等重量級卡司主演。電影將於2017年3月3日上映。

故事內容講述一個5歲的小男童薩魯布萊爾利與媽媽、哥哥生活在印度的小鄉村，某天陪哥哥找工作的途中，薩魯因為感到疲累而在車站休息，醒來後卻不見哥哥身影而跑到火車上尋找，就這樣不小心被帶到千里之外的加爾各答。在好心人士的幫助下，薩魯被一對澳洲夫婦收養。25年後，薩魯依然想念遠方的生母與哥哥，因此他憑著片段的兒時記憶，透過Google Earth模糊地形的拼湊，毅然決然踏上這場艱辛的尋根之旅。

※來源：甲上娛樂, IMDb

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