小田切讓：人生不完美，卻能因為小事被救贖

《VOGUE》雜誌提供。

小田切讓Joe Odagiri因為三部電影《深夜食堂 電影版2》、《愛情，突如其來》、《幸福湯屋》接連在台上映而來到台灣，這是他繼《狼災記》和金馬獎之後睽違六年再度來台。

小田切讓和《深夜食堂 電影版2》的導演松岡錠司Joji Matsuoka一起出席顯得心情不錯，還不時默契十足的互相調侃。相較於以前的寡言和冷面，的確讓人想起小田切讓形容自己「其實是個害羞的人。」有導演在旁壯膽，話匣子也打開不少。

小田切讓形容第一次認識松岡錠司時是在喝酒的場合：「當時他喝得很歡很開心，印象中他就是一個很嗨的人，我一直認為他是我的酒肉朋友，不知道他到底有多少實力（笑），可是當我身為一個觀眾去看導演作品的時候，就覺得他是有實力的、是一個挺厲害的導演。續集拍完之後他帶片子來我們家一起看，看的時候我跟他說：「咦，你很有才華耶。」（又笑）

從第一次合作到現在，「小田切讓就像我的救火隊一樣，他一直很支持我，就像是救援者一般的存在，也不會計較戲份多寡，而我，就是希望自己的作品裡會有小田切讓出現。」

小田切讓和松岡錠司，兩位可以說是惺惺相惜了。

小田切讓在圈內是有名的怪咖，不只是造型一向很有個人風格。只要是他喜歡的戲，就像是個臨演他也會去演（如《深夜食堂的小警察》），在《有頂天大飯店》裡他演一個書法部的宅男，幾乎連臉部特寫都沒有，讓觀眾不停猜測到底是不是他。

演員要有足夠的自信和存在感，才有辦法出飾這麼小的過場卻讓人留下深刻的印象。

小田切讓在接受CNN訪問時曾表示，他對進軍好萊塢和主流電影的興趣都不大，也不熱衷成為家喻戶曉的巨星，除了個性害羞還有一個原因，「我本來就比較適合另類一點的領域，跟特定的人更有共鳴。」況且他認為非主流電影裡人才濟濟，導演和劇本都好，他相當享受其中。

「我覺得我自己並不完美，有很多的缺陷，我們多數人也都認為自己並不完美，我很擅長把這種缺陷但真實的部分表現出來。」

在角色裡滲入人味，而非演出完美、現實並不存在的強者，這樣的角色對小田切讓來說更有吸引力。

小田切讓在單親家庭長大，「我沒見過父親，也不認得他的臉。」小時候媽媽會讓他待在在電影院裡，讓他萌生了對電影的興趣。

一開始他本來想當導演，卻因為科系報錯了所以變成了舞台和藝術戲，在個人表現主義盛行的美國，個性害羞的他掙扎了兩年，後來決定休學回到日本。沒多久就在徵選試鏡中嶄露頭角，又因演出《光明的未來》受到矚目並獲獎，「我那個時候其實有的是熱情和想演戲的慾望，導演常提醒我不要演得太用力或太過，我認為是我周圍的人將戲帶到了一個正確的方向，並不是我演得有多好，但那個經驗和記憶到現在對我來說還是很珍貴。」

※來源：天馬行空

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