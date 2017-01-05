師用頭狠撞體罰 小三男童額頭腫如乒乓球

李姓代理教師遭家長指控不當管教，竟用頭狠撞學童方式體罰，讓學童額頭腫得如乒乓球大。（家長提供）

新北市林口區嘉寶國小李姓代理教師，遭家長指控不當管教，竟用頭狠撞學童方式體罰，讓學童額頭腫得如乒乓球大，家長不滿校方態度消極，不僅延誤通報，也不願負擔醫藥費，甚至反咬「小朋友有問題」。家長指事發已經過一學期，卻未見校方道歉、告知後續處裡事宜。

家長張媽媽向立法委員張宏陸陳情，盼討回公道，指孩子相當害怕，不敢面對老師，校方承諾對學童心理輔導，但拖了數周都沒有動作，不希望孩子每天在恐懼中上學，只好轉學。

張媽媽表示，去年9月21日，就讀小學三年級的兒子返家時，額頭腫得如乒乓球大，追問之下才發現，兒子上體育課時，因不願意撿回踢飛的足球，遭李姓教師用頭狠撞，甚至恐嚇「把你推下懸崖、扔進海裡」，造成兒子陰影。

張媽媽立即和校方反映，並從其他家長得知，李師曾拉扯其他學童耳朵、踢臀部甚至踢生殖器，但校長卻告知不當管教是「第一次」，甚至以此理由拖延通報，希望家長不要追究，張媽媽怒控校長一再姑息，並向民代陳情。

對此，教育局回應，嘉寶國小已於去年11月完成李師之考核，李師已於11月1日離職。另有關校方延誤通報部分，教育局也於11月份完成相關行政處理在案。

嘉寶國小校長王怡嫻表示「確實是有疏失、延誤通報」，指已經向家長道歉。

但張媽媽不滿，事發已精近一學期，校方在事發10天後才通報教育局，且迄今未向家長告知處分教師情形，盼校方負起責任。

接受陳情的立委張宏陸則表示，盼校方積極和家長溝通，不要讓學童受到二度傷害。

(中時)