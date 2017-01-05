彭于晏《乘風破浪》演繹小鎮青年，韓寒：男人都覺得他迷人

《VOGUE》雜誌提供。

「Eddie」彭于晏27日出席電影《乘風破浪》記者會，首度與導演韓寒合作，彭于晏說：「導演是透過微博私信找我的，一開始我還問『你是本人嗎?』聽說韓寒有強大的迷妹後援團，這次見識到了，我希望藉此機會可以加入這個組織，希望他們也可以支持我。」

《乘風破浪》講述賽車手阿浪一直對父親反對自己的賽車事業耿耿於懷，在向父親證明自己的過程中，阿浪卻意外的捲入一場奇妙的冒險，在這經歷中結識了一群兄弟好友，一同闖過許多奇幻之事，也對自己的身世有更多的了解。。在發布的海報中，彭于晏的中分髮型看起來就是個時代感十足的小鎮青年，他說導演相中他就是看中他的幽默感，「導演讓我放心，說會在這部戲裡展現出我好玩的一面。」Eddie表示看了導演的照片就知道導演為何要他中分，沒想到同片演員鄧超爆料，「彭于晏拍戲時說，只有真的帥哥才能駕馭中分。」韓寒則說：「彭于晏本身就是一個在鏡頭裡特別有故事和畫面感的人，我作為男的我都覺得他很迷人。」不過記者會現唱卻拒絕與彭于晏合照，「因為他太帥了！」

雖然也是第一次與彭于晏合作，但拍攝期間已培養出兄弟情誼，今天的記者會上鄧超不斷爆Eddie的料，透露彭于晏愛吃大蒜，而且是生大蒜，「因為我跟他是兄弟，每天離他最近，每天一說台詞就發現他又吃蒜了，不僅吃生大蒜，還有蒜苔。」彭于晏回應說：「我是為了消毒。超哥送我的黑蒜特別好吃。」沒想到鄧超說：「那是因為黑蒜沒有味道，不然幹嘛送你。」

Eddie在片中另一位兄弟是神似余文樂的高華陽，除了跟高華陽請教詠春拳，還跟專業賽車手的他學會了賽車的360度甩尾，高華陽說：「我從來不暈車，人生第一次暈車是坐彭于晏的車，他一甩尾我就吐了。」彭于晏笑說：「其實我也很想吐，所以開完馬上回房間睡覺。」之後不再赴高華陽的約。

彭于晏說每一部電影都具有特別的意義，拍攝《乘風破浪》除了體驗不一樣的角色，也獲得珍貴的兄弟情。除了彭于晏、鄧超和高華陽，李安的兒子李淳、董子健、金士傑、李榮浩、趙麗穎、本煜等人也參與演出。

※來源：微觀娛樂

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