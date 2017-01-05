高雄》佛光山送臘八粥 與信眾結緣

2017.01.05 高雄市 ▲佛光山5日送臘八粥，常務副住持慧傳法師也加入分裝臘八粥行列。（佛光山提供）

2017.01.05 高雄市 ▲佛光山5日送臘八粥，雲居樓烹煮臘八粥。（佛光山提供）

2017.01.05 高雄市 ▲佛光山5日送臘八粥，叢林學院男眾學部學生分裝臘八粥。（佛光山提供）

2017.01.05 高雄市 ▲佛光山送的臘八粥有紅棗、芋頭、花生等物，可口營養。（呂素麗攝 ）

2017.01.05 高雄市 ▲佛光山在農曆臘八送臘八粥已有多年歷史，今天也送臘八粥。（呂素麗攝）

5日是農曆臘八，佛光山全球五大洲各道場今天同步煮臘八粥，分送給大眾，估計全球各道場共送出超過200萬份的臘八粥，讓在世界各地的信眾同霑法喜；送臘八粥是佛光山多年傳統，佛光山的臘八粥已經成為許多人的期盼。

臘八粥與佛教的淵源，相傳釋迦牟尼佛在修行成佛前，因體力不支而昏倒，後來接受牧羊女乳糜，喝了之後恢復健康，終於在臘月初八這天悟道成佛；日後，佛教信眾就在每年臘月初八煮粥供養世尊佛陀，並施捨給百姓，因此臘八粥又被稱為「佛粥」或「福壽粥」。

今天又是24節氣中的「小寒」，加上是農曆「臘八節」，傳統民俗也有以吃「臘八粥」來養生。

佛光山本山從昨天起就馬不停蹄備料、炒米，雲居樓和朝山會館等處，於今天凌晨3點開始烹煮，隨後分裝；包括佛光山的大眾、法師，以及佛光山叢林學院男眾學部學生、勝鬘書院都加入臘八粥分裝行列。

佛光山常務副住持慧傳法師也到場關心臘八粥作業，並和大家分享臘八粥的由來。

慧傳法師也說，星雲大師認為，敬仰佛陀不是只在農曆12月8日，而是日日應做到的事，提倡「以粥代茶」，讓到寺院的人皆可以品嘗，一碗粥不但可以止飢解渴，同時體會佛陀的慈悲與智慧，這也是佛光山每日供養大眾的「平安粥」。

慧傳法師說，臘八粥的做法配料有多種，包括紅蘿蔔、芋頭、青江菜、油條等，然而無論採用何種配料，「入口即化」以及融入「和諧」才是最重要的，在紀念佛陀成道日的今天，全球道場同步發送臘八粥，與大家結緣。

(中時)