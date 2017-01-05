新北市：朱立倫訪問洛城1個月前就排定
新北市秘書處長林芥佑今天表示，新北市長朱立倫訪洛杉磯郡的行程，是對方於去年12月初來函邀請敲定的，那時並不知道總統蔡英文打算出訪。
林芥佑答覆記者詢問表示，朱立倫訪問姊妹市洛杉磯郡，是去年12月初受邀，純粹就是「對方邀約、我們安排」，配合姊妹市長的時間，那時並不知道蔡總統要出訪。
根據新北市府發布的新聞稿，新北市長朱立倫今天拜會姊妹市洛杉磯郡，並會晤共和黨政要、新任郡監督芭葛（Kathryn Barger）。
芭葛今天也請前任郡監督安東諾維奇
芭葛去年12月接郡監督，特別致函邀請朱立倫造訪，為表示重視姊妹市友誼傳承，她今天同時邀請前任郡監督安東諾維奇（Michael Antonovich）夫婦作陪。
安東諾維奇是西岸共和黨重要人士，也一向支持美國總統當選人川普。朱立倫推崇安東諾維奇擔任郡監督逾36年，期間多次為中華民國發聲，並協助台灣拓展外交。1060105
(中央社)
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