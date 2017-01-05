冰釣成享受 哈爾濱的冬天變暖了

我要評比

中國大陸哈爾濱國際冰雪節每年吸引大量遊客，各路業者紛紛搶賺觀光財。以往冰上垂釣得捱冷風，如今結冰的湖面上蓋起一棟棟「太空房」，邊吹暖氣邊釣魚，成為攬客新招。

冬季在大陸東北冰封湖面上垂釣，若沒做好防寒措施，肯定沒幾分鐘就會直打哆嗦。哈爾濱長嶺湖景區有養殖漁業商家看準觀光商機，近年搶攻冬捕冰釣市場，希望更多民眾接觸這些活動。

長嶺湖第3屆冬捕冰釣旅遊節2016年12月25日開幕，為長達2個月的冰雪系列活動揭開序幕。在廣闊的湖面上，除了一批紅藍相間的冰釣帳篷，這屆旅遊節還首度出現新型的冰釣「太空房」。

這些大小不一的半圓形建物約20座，有的是半透明，有的則被漆成足球造型。想體驗「總統級」享受的遊客可入內，1小時收費人民幣50元（新台幣約240元），釣到1隻魚要收60元。

喜愛待在「太空房」冰釣的鹿先生說，長嶺湖的魚好，加上「太空房」供應暖氣既暖和又舒服，是和小時候在外垂釣受凍完全不同的體驗。

在約50公分厚的冰層上，鹿先生拿著小釣竿在鑿洞中上下擺動，不久就釣到1隻活跳跳的紅鱒。

長嶺湖景區工作人員張繼桐受訪表示，以往只投入夏季養殖，冬季賦閒，等於是「一年閒半年」。現在發展冬捕冰釣，每天約2000至3000名遊客造訪，收入成長好幾倍。

他說，過去冰天雪地讓養殖業非常傷腦筋，現在大家都非常喜歡冬天到來。

哈爾濱冰雪節帶動的觀光商機，也促使一些當地民眾開發副業，在冬季兼差賺外快。

56歲的徐先生夏天在木材工廠工作，月薪3000元，10年前開始養阿拉斯加犬，冬季做起拉雪橇載客的生意，月入6000元。雖然輕鬆，但這段冰雪經濟的「黃金期」每年只有3個月而已。1060105

(中央社)