國民黨交薪資清冊 盼黨工過好年

行政院不當黨產處理委員會主委顧立雄今天說，已收到國民黨薪資清冊。國民黨表示，因黨產條例規定處分後要交出清冊備查，也希望讓黨工過好年，因此交出清冊，立場是一致的。

行政院黨產會昨天表示，國民黨補齊黨工薪資明細等資料即可發薪。不過，國民黨表示，薪資給付是法定義務，如按許可條件申請，等於棄械投降，會有很大後遺症。

顧立雄上午表示，黨產會已經收到國民黨黨工薪資清冊。

國民黨遭外界質疑立場不一，文傳會副主委胡文琦表示，依據「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」規定，被處分後3個月內一定要交出黨工薪資清冊備查。

胡文琦說，為避免黨產會質疑國民黨也沒有附任何薪資清冊，故無從查核薪資總額的確實性，與律師研議下，決定還是提供清冊備查，此外，黨中央也希望讓黨工過個好年。

不過，胡文琦強調，國民黨在4日去文中仍表示，給付黨工薪資依勞基法規定是屬法定義務，不需經黨產會同意就能動支，國民黨提供清冊並非同意黨產會認定的須以許可條件申請，因此，立場是一致的。1060105

(中央社)