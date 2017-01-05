疲勞就醫竟是腎衰竭 勇父跨海捐腎救女
在台灣工作6年的越南24歲女子裴氏鸞，今年4月突然感到疲憊就醫，診斷為腎衰竭，遠在越南的父親擔心得吃不下、睡不著，專程跨海到台灣捐腎給女兒，讓她重獲新生。
裴氏鸞來自越南福壽省，為了分攤家計，6年前獨自來台工作，今年4月她突然感到異常疲憊，原以為是缺乏運動，於是開始跑步健身，誰知身體不但沒好轉，還越跑越累，她驚覺身體有狀況立即就醫，卻意外診斷出腎衰竭，得一輩子洗腎。
裴氏鸞今天受訪時說，被診斷為腎衰竭後，最擔心成為家人的負擔，她父母得知女兒的病況後也焦急不已，一來憂心女兒的身體，二來苦惱醫藥費的問題，一家人頓時陷入愁雲慘霧，父親因為太過憂心，整天食不下嚥、睡不著覺，短短幾天體重就掉了5公斤。
裴氏鸞的父親為了女兒健康，主動表示要捐腎給孩子，但她遲遲不肯答應，在詢問醫師確認，捐腎後父親健康不會有大礙，才決定接受移植一顆腎臟，在北醫附設醫院一般外科主治醫師洪進昇及團隊協助下，成功完成移植手術，兩人恢復良好，裴氏鸞也不必再洗腎。
有別於洗腎期間身體水腫及膚色暗沉，手術後的裴氏鸞氣色很好，她說，以前家人身體都很健康，也沒有罹患過腎臟相關疾病，病發前除了疲勞外，也沒有明顯不適，突如其來的事件也嚇壞同事，紛紛預約腎臟檢查。
台北醫學大學在八仙塵爆後所成立的蘇家陞器官捐贈基金，持續投入倡導器官捐贈勸募，在得知裴氏鸞的困境，幾經評估後，也決定致贈新台幣20萬元慰問金，協助裴氏鸞一家人度過難關。1060105
(中央社)
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