共軍艦傳將繞台 陸委會：無助兩岸關係

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陸委會副主委兼發言人邱垂正今天表示，陸方針對性的對台軍事作為及威嚇，對兩岸關係與區域情勢穩定沒有任何正面幫助，政府絕不會屈服於壓力，大陸也有責任維護兩岸和平穩定。

有媒體報導，遼寧號編隊2016年底突破第一島鏈後，經台灣東部海域南下，可能選在總統蔡英文7至15日出訪中美洲友邦期間或之後經台灣海峽北返青島基地，完成航空母艦首次繞台航訓。

行政院大陸委員會副主任委員兼發言人邱垂正今天在例行記者會上指出，大陸以針對性的軍事作為及任何威嚇方式面對台灣，對兩岸關係與區域情勢穩定沒有任何正面幫助，「我們絕不會屈服於壓力」。

邱垂正說，維持兩岸和平穩定發展，大陸也有責任，應和政府共同致力維持台海及區域的和平穩定。然而，陸方520以來透過政治因素刻意限制兩岸互動往來，持續打壓台灣國際發展空間，為兩岸良性互動設下障礙。

陸委會呼籲，大陸唯有穩健、耐心互動，不走分化、打壓、對抗、挑釁的「惡性循環老路」，才能冷靜、理性處理當前兩岸難題，共同發展兩岸互動的新模式與新機會。

針對中共海軍航空母艦遼寧號據傳將從南海經台灣海峽北返，中國大陸外交部發言人耿爽4日回答媒體提問時僅說，遼寧號編隊在南海演訓是按計畫安排，目的是「檢驗武器裝備性能」。1060105

(中央社)