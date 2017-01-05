土：伊斯坦堡夜店案凶手可能是維吾爾人

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土耳其副總理凱納克（Veysi Kaynak）今天表示，犯下元旦伊斯坦堡夜店攻擊案的槍手可能是維吾爾人，土耳其已查證出凶手可能身在何處以及相關連結。這起案件奪走39條人命。

凱納克接受新聞頻道A Haber訪問時說，不排除凶手可能已潛逃出境，但土耳其境內的緝凶行動更可能開花結果。

他表示，槍手是獨自犯案，但可能有他人協助。1060105

(中央社)